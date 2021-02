Aerts finishte nog eens op dichtste ereplaats en wist al snel wie de man van de cross was: "Er kon van alles gebeuren"

Toon Aerts heeft in Eeklo gedaan wat hij doorheen het veldritseizoen zo vaak doet: een dichte ereplaats in de wacht slepen. Geen overwinning dus, maar er was er dan ook eentje duidelijk beter. Aerts had er geen moeite mee om dat te erkennen.

"Ik had snel door dat Quinten Hermans de man van de wedstrijd was", sprak Toon Aerts na de Ethias Cross in Eeklo. "Hij kon zijn strakke tempo blijven aanhouden en maakte bijzonder weinig fouten, in tegenstelling tot Eli en mezelf. Ik reed hard, maar tegelijkertijd naderde ik niet." SPANNEND TOT HET EINDE Vervolgens was het dus zaak om de strijd om de tweede plek op een goede manier af te sluiten. "Het was wel spannend tot het einde voor de tweede plaats. Je merkt al snel wie met vertrouwen rondjes maakt op zo'n parcours als hier in Eeklo." Opnieuw een podiumplaats dus voor Toon Aerts. "Het was ook zaterdag nog in de sneeuw rijden en dan weet je nooit welke kant het uit gaat. Er kon echt van alles gebeuren op deze omloop. Ik ben blij dat ik nog maar eens op het podium sta."