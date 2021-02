Lucinda Brand wint alle klassementen: "Dat is echt bizar"

Wereldkampioene, winnares van de Superprestige, winnares van de Wereldbeker en sinds vandaag ook winnares van de X²O-trofee. Wat een seizoen heeft Lucinda Brand bij elkaar gereden. Vandaag werd ze in Brussel nochtans zwaar op de proef gesteld door Denise Betsema maar ook zij kon Brand niet stoppen.

Er is maar één koningin in het vrouwenveldrijden op dit moment en dat is ongetwijfeld Lucinda Brand. Ondanks dat ze vandaag niet de beste was in de laatste klassementscross van de X²O-trofee in Brussel pakte ze er wel de eindoverwinning van het laatste klassement dat er dit jaar nog te winnen viel voor haar.

Knokken

Voor de wedstrijd leek Brand nochtans een vrij comfortabele voorsprong te hebben op eerste achtervolgster Betsema in het algemeen klassement. Haar voorsprong telde 41 seconden met enkel nog de cross van vandaag te gaan.

Toch ging het niet zo vlot, maar dat kwam vooral door een ontketende Betsema die bloed had geroken en van Brand wegreed in de voorlaatste ronde van de wedstrijd. Toen ze over de eindstreep reed had de wereldkampioene nog geen idee of ze het eindklassement nu effectief gewonnen had of niet zegt ze aan Sporza. Uiteindelijk hield Brand slechts zes luttele seconden over op haar landgenote. De opluchting was dan ook erg groot.

"In de verkenning was ik hard gevallen, maar ik reed op zich nog best een goeie wedstrijd. In de laatste ronde kwam ik vanaf de balken niet meer in mijn pedalen, omdat er ijs in zat. Dan verlies je gigantisch veel tijd. Ik dacht echt dat ik het klassement kwijt was. Ik ben heel blij dat ik het nog gehaald heb. Het is heel tof dat ik alle klassementen op zak heb", klinkt het bij de wereldkampioene voor de camera van Sporza.