Belofte Niels Vandeputte eindigt op het podium in Brussel: "Ik heb er niet veel woorden voor eigenlijk"

Met Toon Aerts en Eli Iserbyt zagen we al twee blije gezichten na afloop van de laatste cross van de X²O-trofee in Brussel maar zo mogelijk was de gelukkigste renner van de dag toch wel Niels Vandeputte. De belofte van Alpecin-Fenix reed naar een podiumplek en wat was hij daar blij mee.

Een wervelbreuk opgelopen bij een zware val tijdens de balkenpassage van de verkenning van de Scheldecross op 12 december leek roet gooien in het veldritseizoen van belofte Niels Vandeputte. Niemand had toen gedacht dat hij vandaag op het podium zou staan bij de profs in Brussel. Ook hijzelf kon niet geloven wat hij gepresteerd had toen hij voor de camera van Sporza zijn uitleg deed: "Ik heb er niet veel woorden voor eigenlijk. Het gaat heel goed de laatste weken. Sneeuw en ijs ligt me ook wel. Ik was goed weg en plots reed ik op plek drie. Om het dan af te ronden, dat is een droom eigenlijk. Ik heb mijn eigen tempo gereden en geprobeerd om op techniek mijn voorsprong te behouden. Dit heb ik al en dat pakken ze me niet meer af", lacht de jonge renner van Alpecin-Fenix. Vandeputte was al enkele weken in goede doen maar vandaag viel alles op zijn plek voor onze jonge landgenoot. Voor hem voelt deze derde plek aan als een overwinning zegt hij glunderend aan Sporza.