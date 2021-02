Het programma van het voorjaar van Philippe Gilbert is bekend: één wielermonument rijdt hij voorlopig niet

Het programma van het voorjaar van Philippe Gilbert is bekendgemaakt. Hij rijdt heel wat wedstrijden, maar Parijs-Roubaix is daar voorlopig niet bij. Onze landgenoot lijkt dus niet aan het wielermonument deel te nemen.

Sporza heeft het programma van Philippe Gilbert bekendgemaakt voor het voorjaar. Zo opent hij met de Omloop Het Nieuwsblad en komen ook andere bekende klassiekers zoals Milaan-San Remo, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen en de Waalse klassiekers aan bod.

Toch lijkt één klassieker er niet bij te zijn. Zo is Parijs-Roubaix voorlopig niet opgenomen in het programma van onze landgenoot. Philippe Gilbert won het wielermonument al eens in 2019, maar lijkt zijn titel dus niet te verdedigen.