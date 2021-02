Jordi Meeus komt valpartij in Almeria wel weer te boven: schade valt nog mee

Er hoeft niet gevreesd te worden voor een lange afwezigheid van Jordi Meeus. Onze landgenoot was bij de renners die tegen de vlakte gingen in de Clásica de Almeria met ongeveer twintig kilometer te gaan. Dan is het toch altijd bang afwachten wat de gevolgen juist zijn.

Die lijken op het eerste zicht nog wel mee te vallen. Meeus heeft wel een snee in zijn hand opgelopen. Als deze goed verzorgd is en niet te diep is, is dat oeen opsteker. Zo lang Meeus maar niet al te veel last heeft om zijn handen te kunnen gebruiken in een koers zoals dat hoort.

GEEN ANDERE ERNSTIGE BLESSURES

Bora-Hansgrohe heeft al laten weten dat Meeus zonder andere ernstige blessures over de streep kwam in de Spaanse eendagskoers. Dat deed hij uiteindelijk als 141ste. Nadat Meeus reeds aan de Ster van Bessèges deelnam, was de Clásica de Almeria zijn eerste eendagskoers van het jaar.

Meeus was overigens sterk begonnen aan zijn avontuur bij Bora-Hansgrohe. Na zijn zesde plek in de openingsetappe in de Franse rittenkoers droeg hij meteen een dag de witte trui als beste jongere.