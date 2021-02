Frans Kampioenschap wekt reactie los bij Dieter Vanthourenhout: "Dit had voor Belgische jeugd ook stimulans geweest"

Dieter Vanthourenhout zette na de cross in Bredene een punt achter zijn eigen veldritcarrière. Wat niet wil zeggen dat hij het veldrijden los laat. Zeker met de jongeren, die in tegenstelling tot de elite vaak niet konden crossen, leeft hij mee.

Vanthourenhout merkte online de aankondiging van het Frans Kampioenschap veldrijden voor junioren en andere jeugdcategorieën op. Dat gaat komende zondag door in Saint-Quentin-en-Yvelines. Eerder was het Frans Kampioenschap voor junioren in Pontchâteau afgelast.

Uiteindelijk bleek het in Frankrijk dus toch mogelijk om in coronatijden een nationaal kampioenschap voor de jeugd te organiseren. In tegenstelling tot in België. "Dit had voor de Belgische jeugd ook een stimulans geweest in deze al moeilijke tijden om zich te motiveren om te blijven sporten", betreurt Vanthourenhout dat er geen BK voor de jeugd was.