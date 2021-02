In 2026 veldrijden op de Olympische Winterspelen?

Tomas Van Den Spiegel, de CEO van Flanders Classics en organisator van Wereldbeker en Superprestige veldrijden, wil de cross op de Olympische Winterspelen krijgen.

Het blijft voorlopig nog een droom, want er zijn toch wel wat voorwaarden. “Ik hoop echt dat er in 2026 gecrosst wordt op de Olympische Winterspelen”, zegt Van Den Spiegel aan HBVL.

Om dat rond te krijgen moet er in de sport sneeuw of ijs aanwezig zijn. “Er is vorig weekend nog op sneeuw en ijs gecrosst. Maar het is geen vaste prik meer. Net daarom dat we deze winter in het Zwitserse ski-oord Villars wilden organiseren. Er wordt op veel niveaus aan gewerkt.”

En daarin krijgt Van Den Spiegel de nodige steun. “Het zou de sport een enorme boost geven qua populariteit en budgetten. Het geld van de federaties gaat in veel landen niet naar sporten die niet olympisch zijn. Die olympische droom is niet alleen onze betrachting maar ook die van de voorzitter van de UCI, David Lappartient.”