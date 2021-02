Italiaanse ploegleider kan er maar niet over zwijgen: "Het is een schande"

Gianni Savio, 72 ondertussen, is er niet over te spreken dat zijn ploeg Androni-Giocattoli dit jaar niet mag deelnemen aan de Giro D'Italia.

De Italiaan zoekt in Zuid-Amerika naar jong talent. “Als ik een tip krijg uit Colombia, neem ik altijd contact op met mijn goede vriend Hector Urrego, een oud-wielrenner”, vertelt Savio. “En dan neemt mijn intuïtie het over. Bernal bijvoorbeeld werd ook aangeboden bij twee teams uit de World Tour, maar ze twijfelden. Ik niet.”

“En het volgende talent ligt alweer vast”, lacht Savio. “Heb je iets om te schrijven? Santiago Umba, Colombiaan, achttien geworden in november vorig jaar. Ik had zelfs de handtekening van zijn ouders nodig om hem zijn eerste profcontract te laten tekenen. Explosief, snel en hij overleeft de hellingen. Een natuurtalent van wie je over een jaar of vier veel zal horen.”

Dat zijn ploeg Androni-Giocattoli niet in de Giro mag starten zit Savio enorm dwars. “ Una vergogna, een schande. De voorbije vier seizoen waren we de beste Italiaanse profploeg, wonnen we de Italiaanse beker, domineerden we mee de Europe Tour. En vorig jaar had ik nog twee renners op het eindpodium: tussensprints en de meeste kilometers in de aanval. Ik zou het appreciëren mocht je signaleren wat voor een onrecht ons is aangedaan.”