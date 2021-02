Mathieu van der Poel zal tweede zege in Dwars door Vlaanderen niet cadeau krijgen: concurrentie genoeg

Mathieu van der Poel won in 2019 de voorlopig laatste editie van Dwars door Vlaanderen. Vorig jaar kon deze wedstrijd niet afgewerkt worden, dit jaar is het de bedoeling dat het wel kan doorgaan. Mét alle ploegen uit de WorldTour.

De organisatie van Dwars door Vlaanderen maakte vandaag bekend welke teams allemaal aan de start komen. Niet alleen in de vrouwenkoers, ook bij de mannen. Daaruit blijkt dat het sowieso een straf deelnemersveld zal zijn.

Aangezien Dwars door Vlaanderen opgenomen is in de WorldTour, zullen ook alle negentiens WorldTour-teams logischerwijze aan de start staan. Daarnaast nemen ook zes ProTeams deel, daarbij ook het Alpecin-Fenix van Mathieu van der Poel.

JUBILEUMEDITIE

Aangezien de editie van vorig jaar is afgelast, is Van der Poel titelverdediger in de Dwars door Vlaanderen van 2021. Die gaat op woensdag 31 maart door. Het betreft een jubileumeditie, want het is de 75ste keer dat Dwars door Vlaanderen bij de mannen zal verreden worden.