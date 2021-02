Ook Dwars door Vlaanderen pronkt met bijna al de beste vrouwenploegen, Lotto en Jumbo-Visma ook uitgenodigd

De conclusie van dit alles is dat de Vlaamse wegkoersen bij de vrouwen een mooi deelnemersveld zullen kunnen presenteren. Dat geldt dus ook voor Dwars door Vlaanderen. De acht WorldTour-teams bij de vrouwen die aan deze wedstrijd gaan deelnemen zijn Alé BTC Ljubljana, Canyon SRAM, FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, Liv Racing, Movistar, BikeExchange, DSM en Trek-Segafredo.

Die laatste ploeg leverde met Ellen van Dijk de winnares van de meest recente editie in 2019. SD Worx is het enige WorldTour-team dat er dit jaar niet bij zal zijn. Dat wordt goedgemaakt door heel wat andere aantrekkelijke ploegen die op 31 maart zullen meedoen.

👀 Take a look at the women’s teams who will participate in Dwars Door Vlaanderen on 31 March 💪 #DDV21 #DDVWomen pic.twitter.com/x4ZYUcCcfm