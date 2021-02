Romain Bardet laat naast de Tour nog grote afspraak in thuisland links liggen maar komt wel naar de Omloop

Romain Bardet heeft het over een andere boeg gegooid met zijn overstap van AG2R naar DSM. Dat zet de Fransman nu ook verder in zijn programma voor 2021. Sant in eigen land zijn, dat hoeft niet zozeer. Wel zal hij op de afspraak zijn op de eerste koersdag in Vlaanderen.

De Franse krant L'Équipe heeft zicht gekregen op de kalender die Bardet zal afwerken en die is vrij verrassend te noemen. Zo zal Bardet op 27 februari van start gaan in de Omloop, niet meteen een wedstrijd waar hij mee geassocieerd wordt. Vorig jaar nam hij ook wel al deel aan de Ronde van Vlaanderen. WEL TIRRENO EN GEEN PARIJS-NICE Nadien zal hij deelnemen aan de Strade Bianche en blijft hij ook in Italië om daar de Tirreno-Adriatico aan vast te breiden. Dat betekent ook: geen Parijs-Nice. Een volgende grote wedstrijd dus in Frankrijk waar ze hem niet aan de start zullen staan. Eerder geraakte immers al bekend dat Bardet dit jaar de Tour niet zal rijden. Nochtans is het de bedoeling om twee grote ronden af te werken, maar uitgerekend de ronde van zijn thuisland dus niet. In de Giro en de Vuelta mogen ze hem wel verwachten.