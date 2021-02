Elke dag beklimmingen op het menu en meestal Fransen en Colombianen boven: dit is de Ronde van de Haut Var

Drie dagen klimmen op Franse wegen. Het is het recept van de Tour de l'Ain, maar ook in de Haut Var komen ze er dicht bij. Enkel dag twee oogt iets minder zwaar. Voorts zijn de klimmers aan zet. Wat mag u verwachten van de rittenkoers die vandaag begint?

De Tour des Alpes Maritimes et du Var, het is een hele mond vol. Ronde van de Haut Var klinkt al een stukje eenvoudiger. Dat is zowat het laatste wat de renners over deze wedstrijd zullen zeggen, dat het eenvoudig was. Pure sprinters hebben er weinig te zoeken en zijn dan ook bijna allemaal thuisgebleven of richting de Emiraten getrokken.

DRIE KEER ZELFDE KLIM OP EERSTE DAG

Gelijk hebben ze, want het is drie dagen na mekaar klimmen geblazen. In de openingsetappe staat meteen drie keer dezelfde klim op het programma, in Gourdon. De derde keer is het ook meteen de aankomst. Wellicht zal alleen finishen er niet in zitten en zal een groepje met de beste klimmers aan het eind de rappe benen moeten aanspreken.

Ook klimmen op dag 2 met onder andere de Col de Mons, maar nadien begint wel het gemakkelijkste gedeelte dat deze koers te bieden heeft. De finale is behoorlijk vlak, tot de laatste kilometer ingezet wordt. De finish is immers elke dag oplopend. Een kans voor de punchers om in die laatste paar hectometers het verschil te maken?

PERSPECTIEF OP SPANNEND KLASSEMENT

De derde en laatste dag is weer voer voor klimmers, maar ook in deze rit zal het geen sinecure zijn om alleen voorop te blijven. Dat biedt ook perspectief op een spannend klassement, met eventueel dan toch beperkte verschillen. Na drie beklimmingen van eerste categorie is het 24 kilometer tot aan de aankomst. Met wel nog een knikje in de finale waar nog een laatste versnelling geplaatst kan worden.

Een blik op de recente geschiedenis leert ons dat de kans op Frans of Colombiaans succes in deze wedstrijd groot is. Vijf van de laatste acht jaar had de winnaar de Franse nationaliteit. De drie zeges van Vichot hadden daar veel mee te maken. Twee andere keren won een Colombiaan, Betancur in 2014 en Quintana in 2020. Met Gastauer zorgde een Luxemburger voor de verrassing in 2015. Wat wordt het deze keer?