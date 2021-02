Amerikaanse klimmer kopman voor Jumbo-Visma in de UAE Tour

Ook Jumbo-Visma heeft ondertussen haar selectie bekendgemaakt voor de UAE Tour. In de bergen rekent de Nederlandse wielerformatie op de Amerikaanse klimmer Sepp Kuss. De meesterknecht mag zo eens zijn eigen kans wagen.

Sepp Kuss lijkt als kopman te zullen starten voor Jumbo-Visma in de UAE Tour. De Amerikaanse renner werkte de voorbije jaren als meesterknecht voor de Nederlandse wielerploeg in de grote rondes en in 2019 won hij zelf al een etappe in de Vuelta.

Kuss krijgt een sterke ploeg mee, want ook Jos van Emden, Chris Harper, Koen Bouwman, David Dekker, Jonas Vingegaard en Christoph Pfingstein zullen aan de start staan in de UAE Tour voor Jumbo-Visma.