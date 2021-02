Bauke Mollema zeer tevreden na overwinning: "Ik wist dat ik vroeg moest aangaan"

De eerste etappe in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var kreeg een Nederlandse winnaar. Bauke Mollema kon namelijk het peloton verrassen en kwam met een kleine voorsprong binnen op onze landgenoot Greg Van Avermaet.

De Nederlander was na de wedstrijd uiteraard zeer tevreden met zijn overwinning. "Ik wist dat ik vroeg moest aanvallen, want ik wilde niet ingesloten raken en daardoor achterop geraken. De ploeg heeft mij perfect voorin gehouden en ik ging aan op 300 meter. Het was een lange sprint, maar het is gelukt", aldus Mollema in een reactie bij zijn ploeg.