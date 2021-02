Twee Italiaanse kopmannen voor Trek-Segafredo in de UAE Tour

Trek-Segafredo trekt naar de UAE Tour met als doel om op verschillende fronten mee te doen voor overwinningen. In de sprints lijken ze namelijk te rekenen op Matteo Moschetti, terwijl Vincenzo Nibali de kopman zal zijn in de bergen.

De Italianen krijgen allebei enkele renners mee om hen te steunen in de sprints en de beklimmingen. Zo zijn ook Koen de Kort, Emils Liepins, Kiel Reijnen, Mattias Skjelmose en Antonio Tiberi van de partij.

