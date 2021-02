Waarom Wout Van Aert wel degelijk de juiste keuze maakt

Wout Van Aert heeft zijn voorjaarsprogramma bekend gemaakt. Daarbij opvallend genoeg geen openingsweekend. Alhoewel: is het wel opvallend?

Geen Omloop Het Nieuwsblad, geen Kuurne-Brussel-Kuurne voor Wout Van Aert dit seizoen. Dat heeft Sporza laten weten door de bekendmaking van het programma van WVA.

Wel staan onder meer Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op het programma. Ook de E3 Harelbeke, Strade Bianche en Gent-Wevelgem komen aan bod.

© photonews

Later volgen nog de Dauphiné Libéré, de Tour de France, de Olympische Spelen, de Tour of Britain en het WK op de weg.

Een erg druk programma dus sowieso voor de Belgische renner, die in onder meer de Strade Bianche en Milaan-San Remo opnieuw wil schitteren en hoopt op revanche tegen van der Poel in de Ronde van Vlaanderen.

Slimme keuze

Het moet gezegd: een klasbak als WVA kan winnen in elke koers waar hij start. Dus zouden er criticasters kunnen zeggen dat hij ook maar had moeten starten in het Vlaams openingsweekend. Wij pleiten er echter voor om dat net niet te doen.

De crosswinter was zwaar, ook voor WVA. En dus is het maar zaak om vooral niet té hard door te gaan in deze fase van zijn leven. Even genieten, de batterijen opladen en er staan in de grote klassiekers: dat lijkt een betere optie. En als hij dan in die grotere races wél knalt en prijzen aan elkaar rijgt, dan is iedereen dat openingsweekend snel vergeten.