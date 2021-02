Broer van Mathieu van der Poel groggy op asfalt: "Normaal start ik in Oostmalle"

David van der Poel ging in de Waaslandcross net na het startschot tegen de vlakte. Hij lag even groggy op het asfalt, maar veel lijkt er niet aan de hand.

Wat er precies gebeurde, weet van der Poel niet echt. "Ik weet het niet goed, ik probeerde nog een gaatje te vinden langs rechts, want ik was niet zo goed weg. Plots zag ik Ryan Kamp wat van links naar rechts zwieren”, vertelt van der Poel aan Sporza. "Dan kan je niet veel meer doen dan alles dichtgooien, maar tegen die snelheid is daar niets meer aan te doen. Maar ik voelde al snel dat het wel oké was. Alleen wat vervelende schaafwonden."

Vandaag starten in Oostmalle lijkt dan ook geen probleem. "Normaal gezien zal ik wel starten. Het zal wel wat vervelend zijn en het zal pikken onder de douche, maar voorlopig start ik wel."

Ook vader Adrie van der Poel was positief. “We gaan zien of we hem kunnen motiveren om met de fiets naar huis te gaan. Dat is niet zo ver van hier. Als je na zo'n val stilzit, ben je morgen zeker helemaal stijf. Nu kan hij nog op zijn dooie gemakje een uur en een kwartier naar huis fietsen. Het is mooi weer, hij krijgt wind mee, dan denk ik dat dat voor je lichaam sowieso beter is."