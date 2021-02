Pidcock droomt van de toekomst: "Daar wil ik winnen" en "Ik wist niet wie Van Aert was"

Tom Pidcock is één van de rijzende sterren in het wielrennen. Een man met dromen en hunker naar Britse tradities.

Als je Pidcock vraagt wat hij ooit wil winnen, dan moet hij niet lang nadenken. “Op de Champs Élysées”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. “De Britse renners hebben het daar in het verleden niet slecht gedaan. De snelheid die het peloton daar haalt, is indrukwekkend. Mijn snelheidsrecord? Dat moet iets van een 97 kilometer per uur geweest zijn, downhill op Isle of Man.”

Van Aert, van der Poel, Pidcock. Waar zit het verschil? “Simpel: power en ervaring. Ik kan er alleen maar van leren. Ik zie mezelf als de uitdager en zij zijn de legendes. Dat geef ik graag toe, hoor, dat ze mijn idolen waren. Dat verandert natuurlijk wanneer je collega’s wordt. Maar goed, die mannen kloppen, zou top zijn.”

“En dan te denken dat ik voor het WK van 2016 in Zolder niet eens wist wie Van Aert was. Ik kende alleen Sven Nys. In het hotel kreeg ik die vraag geregeld. Ik moest het antwoord schuldig blijven. Tot na de race, natuurlijk. Toen kreeg ik plots heel veel respect voor zijn prestaties.”