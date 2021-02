Verschrikkelijk drama voor Movistar: Verzorger overleden

Movistar liet weten dat één van hun verzorgers tijdens de afdaling in een fietstocht de controle over het stuur verloor en in een ravijn stortte.

Movistar is in diepe rouw na het overlijden van een verzorger. De 42-jarige Garikoitz Baños was zaterdagmiddag gaan fietsen met zijn partner. Tijdens de afdaling van de berg Aloña in Õnati verloor hij de controle over het stuur en stortte in een ravijn. Reddingsdiensten konden niets anders doen dan zijn overlijden vaststellen. Op sociale media komen er heel veel steunberichten. In april 2020 verloor het team ook al Pep Toni na een hartstilstand. Es un día terrible para todo Movistar Team. Nos ha dejado este sábado nuestro amigo @garybanos, auxiliar del equipo durante casi una década y una persona fundamental de nuestro conjunto femenino. Goian bego / Descansa en paz. — Movistar Team (@Movistar_Team) February 20, 2021