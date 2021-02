Nederlander kijkt zeer tevreden terug op Tour des Alpes-Maritimes et du Var: "Het was een perfecte ronde voor ons"

Bauke Mollema heeft indruk gemaakt in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var. De Nederlander won de eerste etappe en eindigde uiteindelijk op de derde plaats in het eindklassment.

Trek-Segafredo kan tevreden terugblikken op de Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Ze hebben met Mollema en Brambilla twee ritzeges binnengehaald en daarnaast won Brambilla ook het eindklassement, terwijl Mollema op de derde plaats is geëindigd en de puntentrui heeft behaald. De Nederlander blikt dan ook zeer tevreden terug op de wedstrijd. "De ploeg doet het goed en het is leuk om zo aan het seizoen te kunnen beginnen. Het was een perfecte ronde voor ons en Hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken", aldus Mollema en staat te lezen bij Wielerflits.