Belgen van Alpecin-Fenix die nog in Emiraten in quarantaine zaten krijgen goed nieuws

De UAE Tour is niet geworden wat Alpecin-Fenix ervan verwacht had. Het won wel de eerste rit met Mathieu van der Poel, maar nadien moest de hele ploeg al naar huis nadat een staflid positief getest had op Covid-19. Tenminste: de ploeg moest meteen de koers verlaten.

Effectief onmiddellijk huiswaarts keren zat er voor sommigen niet in. Een Mathieu van der Poel kon wel meteen terug naar huis keren, maar Gianni Vermeersch en Jonas Rickaert niet. Zij waren meer in contact gekomen met het besmette staflid. © photonews Gevolg: zij moesten in de Emiraten in isolatie gaan op hun hotelkamer en zich daar een dagje bezighouden. Tot ze de uitslag van hun eigen coronatest wisten. Die uitslag is inmiddels binnen. Sporza heeft vernomen dat Vermeersch en Rickaert positief getest hebben. Uitstekend nieuws uiteraard en dat betekent ook dat ze allebei uit quarantaine mogen. Zij mogen dus ook naar huis en komen vanaf heden weer in aanmerking om deel te nemen aan een volgende koers.