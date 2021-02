Sam Bennett brengt stand op 1-0 in eerste van hele reeks duels

Sam Bennett zal graag eens naar het scorebord kijken na zijn overwinning in de vierde rit van de UAE Tour. Eén massasprint betwist, één massasprint gewonnen. Het zal extra deugd doen omdat ook Caleb Ewan erbij was. Het is het scorebord tussen hen beiden waar we het over hebben.

Want er zal toch vaak gekeken worden: hoeveel keer heeft Sam Bennett gewonnen? Hoeveel keer Caleb Ewan? En zeker na een onderling duel. In 2020 stonden zijn al aardig wat tegenover mekaar en in de Tour waren ze de twee beste sprinters. Het zijn toch die grote afspraken die bijblijven. Démare was impressionant in de Giro en zal in 2021 misschien vaker rijden waar die andere twee ook deelnemen.

© photonews

Maar bij het aanduiden van de twee sprinters naar wie het dit jaar weer het meest uitkijken is, kom je toch weer bij Caleb Ewan en Sam Bennett terecht. Bennett als topaankoop van Deceuninck-Quick.Step, de man die het ploegwerk al zo vaak uitstekend afgemaakt heeft. Caleb Ewan met zijn enorme explosiviteit, met zijn vermogen om zich als een slang een weg te banen door het peloton met razendsnelle slotmeters.

LOTTO VS DECEUNINCK-QUICK.STEP

De man ook die het overgrote deel van de overwinningen van Lotto Soudal voor zijn rekening neemt. Het is misschien ook vanuit een Belgische ooghoek dat we zo op deze twee letten. De topsprinter van Lotto vs de topsprinter van Deceuninck-Quick.Step: het heeft wel iets.

© photonews

Bennett heeft dus de eerste tik uitgedeeld met ritwinst in de UAE Tour. Hij was de snelste op Al Marjan Island, Ewan was derde. De Australiër krijgt nog tal van kansen om iets terug te doen. Vorig jaar waren ze mekaar al tegengekomen in de Tour Down Under. Ewan won er 2 ritten, Bennett 1. In de UAE Tour won Ewan de tweede rit, voor Bennett.

VORIG SEIZOEN 7-4

In de Ronde van Wallonië haalden ze elk nog een etappe binnen en in de Tour wonnen ze er allebei 2. Nadien was de Scheldeprijs nog voor Ewan. Als enkel de overwinning telt was het vorig seizoen in wedstrijden waarin ze allebei de finish haalden 7-4 voor Ewan. Mogelijk moeten we ook dit jaar de score tussen hen beiden bijhouden als we de beste sprinter willen kennen. Bennett heeft alvast de nul van de tabel geveegd.