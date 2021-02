Remco Evenepoel geeft meer uitleg bij herstel en ambities: "Ik start in de Giro zonder verwachtingen"

Remco Evenepoel heeft op een persmoment een update gegeven over hoe het nu met hem gaat. Hij kan terug fietsen, maar heeft nog veel werk voor de boeg. Zijn debuut in een grote ronde gaat er nu eentje zijn zonder druk of verwachtingen, zo geeft hij aan.

Recent kreeg Evenepoel groen licht om de trainingen te hervatten. "Vanaf vorige week vrijdag kon ik buiten fietsen. Nu is het zaak om stap per stap te analyseren en de intensiteit en de uren op te bouwen. Ik moet nog één keer terug naar het Ziekenhuis van Herentals om te checken of alles stabiel is gebleven. Ik ga ook nog langs kinesist Lieven Maesschalck voor stabiliteitsoefeningen."

Hoe is het mentaal geweest om met die stap terug om te gaan? "Dat ik een periode niet op de fiets kon zitten, was uiteraard zwaar. Er waren zoveel mensen in de ploeg die me hielpen en nog altijd helpen om het hoofd niet te laten hangen."

REALISME

Nu is er vooral het fysieke werk. Onder meer bij de verkenning van de Omloop was het al puffen. "Bij een korte helling die ik normaal bij wijze van spreken fluitend zou oprijddn, moet ik nu naar adem happen. Ik weet dat dat normaal is", is Evenepoel realistisch.

De voorbereiding op de Giro, hoe zit het daarmee? "De tijd is kort. Ik vertrek volgende week op hoogtestage. Ik start in de Giro sowieso zonder verwachtingen." Dat had zijn ploeg eerder al aangegeven. Ook de renner zelf zit dus op diezelfe golflengte. "Ik heb het parcours ook nog niet echt bestudeerd. Er is ook geen tijd om het parcours te gaan verkennen. Ik heb te veel werk om conditioneel in orde te geraken."