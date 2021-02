Vingegaard viert na bergrit waarin ook De Gendt en Vanhoucke zich tonen, Pogačar neemt optie op eindzege

Met een rit naar de Jebel Jais kon er nog één en ander gebeuren in de UAE Tour. De Gendt en Vanhoucke waren de troefkaarten voor Lotto. De Gendt via de vroege vlucht en Vanhoucke in de finale. Het was Jumbo-Visma dat mocht juichen na de overwinning van Vingegaard.

Nadat een eerdere vlucht niet weggeraakte, was de ontsnapping met Thomas De Gendt wel de goede. Nog een opvallende naam vooraan: Alexey Lutsenko. De Gendt pikte onderweg een tussensprintje mee. Op de Jebel Jais ging Lutsenko er wel alleen vandoor. In de groep der favorieten sleurde vooral Ineos aan de kop. LUTSENKO RIJDT BIJNA HELE KLIM ALLEEN Lutsenko had op vijf kilometer van de aankomst nog een kleine minuut. Op dat moment begonnen ze achter hem ook wel speldenprikken uit te delen. Eerst was er eentje van Konrad, dan eentje van Daniel Felipe Martínez. Van de versnelling van Nibali ging meer snedigheid uit. Harm Vanhoucke slaagde er wel in om naar zijn wiel te springen. Zij geraakten ook niet tot bij Lutsenko. Iets wat Vingegaard wel lukte met nog zo'n 500 meter te gaan. Lutsenko zat logischerwijze door zijn beste krachten heen en zag nog enkele renners passeren. Bij Vingegaard zat de timing helemaal goed: de Deen van Jumbo-Visma mocht het zegegebaar maken. GEEN VERANDERING AAN TOP KLASSEMENT Achter hem kwamen Pogačar en Adam Yates, de twee mannen voor het klassement, in elkaars wiel over de streep. Yates kon dus geen tijd meer terugpakken op Pogačar, die een optie neemt op de eindzege in de UAE Tour.