Sam Bennett maakt het werk van Deceuninck-Quick.Step weer fraai af en wint opnieuw in de Emiraten

Tweede massasprint van het jaar, tweede zege voor Sam Bennett. Bij Deceuninck-Quick.Step weten ze dat hun beste sprinter meer dan klaar is. Net als in rit 4 kende Bennett ook in de zesde etappe van de UAE Tour vrij weinig moeite om zijn concurrenten af te houden in de sprint.

In de bergrit naar de Jebel Jais lukte het net niet om voorop te blijven voor de onfortuinlijke Lutshenko. Dan val ik ook maar aan in de volgende, vlakke rit, moet de Kazachse renner gedacht hebben. Hij kreeg Gallopin, Luis Léon Sanchez, Ladagnous, Valter en Elosegui mee in de ontsnapping van de dag. Ze kregen meer dan drie minuten. Ondertussen gebeurde er in het peloton ook wel wat. De groep scheurde in twee stukken. Eerst door een valpartij en vervolgens kwam de wind er ook bij. Er werd nu volop gevlamd en met 25 kilometer voor de boeg waren de vluchters al ingerekend. DEKKER VALT STIL EN BENNETT ZET DOOR Het waaiergevaar ging in de finale van de etappe liggen en zo was het uitkijken naar de massasprint. Dekker won het duelletje van Ewan om het wiel van Bennett. Mørkøv trok de sprint aan, waarna Bennett aanging aan de rechterkant van de baan. Dekker leek een goed antwoord in huis te hebben, maar viel snel stil. Vivani en Ackermann kwamen nog opzetten. Ze kwamen echter te laat, want Bennett pakte vlot zijn tweede zege.