Julian Alaphilippe wint zelf niet, maar is toch tevreden: "alleen maar goede dingen voor de toekomst"

Mooie prestatie van Deceuninck–Quick-Step in de Omloop Het Nieuwsblad. Eerst probeerde Alaphilippe het, maar toen de wereldkampioen werd gegrepen heeft hij alles gegeven voor Ballerini. Met resultaat want de Italiaanse sprinter haalde het vlot.

Op Twitter reageert Alaphilippe dan ook zeer tevreden. "Een geweldige wedstrijd, een top team en Ballerini die de wedstrijd op een perfecte manier kon afsluiten. Ik ben gelukkig voor Davide en er zijn alleen maar goede dingen voor de toekomst", aldus de Fransman.

Une superbe course, une équipe au top et tous autour de @ballero_94 qui a terminé la journée de la plus belle des manières. Heureux pour Davide, que du bon pour la suite 🙌

📸 @YvesPerretMedia / @BeelWout pic.twitter.com/0MFzlq9xfP