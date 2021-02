Inspanning van Van der Poel van 80 kilometer strandt in slotkilometers en Pedersen schenkt Trek revanche in Kuurne

Mathieu van der Poel maakte de koers, Mads Pedersen won de koers. Dat is in Kuurne-Brussel-Kuurne de slotconclusie. Van der Poel was de man in de spotlights en stelde niet teleur. Zijn aanval van ver volstond net niet. In de Omloop werd het voor Trek een 'no-show', maar in Kuurne is het wel prijs.

Bodnar en De Winter waren de eerste twee echte aanvallers van de dag. Bodnar kreeg er met Gamper een ploegmaat bij vooraan en ook Zacharov maakte met die laatste de oversteek. De 4 leiders zouden 6 leiders worden toen Pacquot en Hvideberg de aansluiting maakten. Het zestal reed zeven minuten bijeen. Achter hen was het vooral uitkijken naar wat Van der Poel zou daan. Op liefst 85 kilometer van de aankomst ging de Nederlander al aan de boom schudden, Narvaez ging met hem mee. Campenaerts wou ook nog wel meegaan in zo'n avontuur, maar liep op een chasse patate. AANSLUITING OP DE KWAREMONT Op de Kwaremont kwamen Van der Poel en Narvaez aansluiten bij de vroege vluchters, maar tegelijkertijd was het ook koers in het peloton met versnellingen van Stuyven en Asgreen. Een man of 25 scheurde zich af van de rest van het peloton en zette de achtervolging in op de kopgroep, die nu bestond uit acht renners. Van der Poel deed de kopgroep scheuren op de Kluisberg. Enkel Narvaez en Hvideberg konden mee, later keerden ook Gamper en Zacharov terug. Het verhaal van de andere vroege vluchters was over. De groep Stuyven-Van Avermaet naderde weliswaar en een groep met Colbrelli en Pedersen daarachter was ook nog niet uitgeteld. VAN 3 GROEPEN NAAR 1 GROEP Groep twee en drie smeltten samen, het werd zo een echt zenuwenspel. Asgreen deed nog een inspanning om de eerste vijf terug te halen en op anderhalve kilometer van de streep was het zover. Mads Pedersen was in de sprint veruit de snelste en bezorgde Trek-Segafredo zo alsnog een triomf in het Vlaamse openingsweekend.