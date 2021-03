Verandert hij van ploeg? "Wij hebben inderdaad met Laurens Sweeck gepraat"

Laurens Sweeck heeft de interesse van veldritteam Tormans voor volgend seizoen. Dat heeft de sponsor van het team zelf gezegd.

"We zijn op zoek naar renners om ons team te versterken en wij hebben inderdaad met Laurens Sweeck gepraat", bevestigt sponsor Jan Tormans aan de regionale zender RTV. "Om iets of wat meer balans te krijgen in de crossploeg willen wij hem bij ons hebben. Ook met Jurgen Mettepenningen heb ik al contact gehad. Sweeck heeft bij hem nog een verbintenis.”

Het is heel simpel. Laurens Sweeck heeft een contract tot eind 2022 bij @PS_BG_CT ! Bij deze dus einde speculatie 😉 — JurgenMettepenningen (@Jurgen_Mett) March 1, 2021

En dus moeten beide ploegen op zoek naar een compromis om de overgang te regelen. Mettepenningen gaat er alvast van uit dat Sweeck zijn contract zal uitdoen. “Het komt er dus op aan een gulden middenweg te zoeken. Laurens zou heel graag naar ons komen en met hem erbij zouden we met Tormans wat meer crossen kunnen winnen.”

“Het zou de strijd in het veldrijden alleen maar groter maken met drie grote blokken, zijnde Baloise, Pauwels Sauzen en wijzelf met Tormans."