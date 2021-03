Amaury Capiot niet in finale Omloop door valpartij: "Hopelijk vandaag meer geluk"

De 27-jarige Capiot wil vandaag een en ander laten zien in Le Samyn, de Waalse openingskoers. Met een twaalfde plaats zaterdag zette hij dat nog eens in de verf.

Le Samyn staat met stip in de agenda van Capiot. “Vooral omdat ik altijd een goed gevoel heb gehad bij die wedstrijd”, vertelt Amaury Capiot aan HBVL. “Ik merk wel dat ik het openingsweekend nodig heb om goed te zijn in Le Samyn. Traditioneel kom ik op zaterdag beter voor de dag dan op zondag, waarna ik op dinsdag mijn goede benen terugvindt. Hopelijk is dat nu niet anders.”

Het parcours is lichtjes gewijzigd. “De conditie is goed, heb ik zaterdag tijdens de Omloop gemerkt. Dus trek ik met gezonde ambitie naar Henegouwen. Ergens in mijn achterhoofd verwachtte ik dat Mathieu vroeg ging openen in Kuurne-Brussel-Kuurne. Maar de rest mag zich natuurlijk niet aan zijn aanvalsdrift verbranden. Ik had gedacht dat een compact peloton hem wel kon temmen.”

En de vorm zit goed, dat voelde Capiot zaterdag zelf maar al te goed. “Maar dat was duidelijk niet zo makkelijk. Zelf zat ik goed geplaatst bij het opdraaien van de Oude Kwaremont. Maar op de klim zelf had ik niet de benen om te reageren op de stroomstoot in het peloton. Na de Kluisberg vond ik echter mijn goede benen terug. Naarmate de kilometers vorderden ging het alsmaar beter.”

Toch zat hij niet in de finale, door een toevallig noodlot. “Ik kende alleen de pech dat ik bij het naderen van de stenen van de Beerbosstraat achter een valpartij zat. Mads Pedersen (Trek-Segafredo), de latere winnaar, zag ik nog net de dans ontspringen. Als je dan achteraf hoort dat net hij de koers wint, dan is dat wel even zuur. Samen met Tim Merlier heb nog getracht de bakens te verzetten. Maar helaas… de vogels waren vliegen. Hopelijk heb ik vandaag meer geluk.”