Deceuninck-Quick-Step nieuwe leider in het ploegenklassement van de UCI

Vandaag is het nieuwe ploegenklassement van de UCI bekendgemaakt. Daarin heeft Deceuninck-Quick-Step de leiding genomen. De Belgische wielerformatie springt over Team INEOS Grenadiers naar de leiding.

Deceuninck–Quick-Step is de nieuwe leider in het ploegenklassement van de UCI. De ploeg heeft met onder meer Ballerini al enkele mooie overwinningen binnengehaald, waaronder in de Omloop, en daarom zijn ze op dit moment de beste ploeg in het peloton.

Zo springen ze over Team INEOS Grenadiers naar de leiding. De ploeg van Egan Bernal blijft op de tweede plaats staan, AG2R Citroën Team naar de derde plaats is gesprongen in het klassement. Trek-Segafredo volgt op de vierde plaats.