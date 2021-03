Jeugdwielrennen trekt aan alarmbel: "Ze gaan twee jaar achterstand hebben"

Het jeugdwielrennen heeft het moeilijk. De jonge renners hebben al lang geen deftige koers meer kunnen rijden en lopen zo een steeds grotere achterstand op.

Kurt Van de Wouwer, sportdirecteur bij de beloften van Lotto-Soudal, trekt aan de alarmbel. “We zitten met een generatie die vorig jaar amper heeft kunnen koersen en dit jaar opnieuw. Ze gaan bij wijze van spreken twee jaar achterstand hebben", zegt hij in Het Nieuwsblad. ­

"Elke categorie heeft haar eigen specialisme. Nieuwelingen, junioren: de afstand, de lastigheidsgraad,… Dat zijn allemaal ervaringen die je op de juiste leeftijd moet opdoen. Dat is plots weg­gevallen. Voor de allergrootste talenten is dat niet erg. Die komen sowieso wel bovendrijven. Maar het is de categorie daaronder waar ik meer voor vrees. Dat zijn jongens die vaak door te koersen die nodige progressie maken. Dat kan nu niet.”