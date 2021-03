Kritiek op prijzengeld voor vrouwen: Kopecky krijgt wel serieus cadeau voor Le Samyn

Over het beperkte prijzengeld voor de vrouwen was er afgelopen weekend veel te doen. Lotte Kopecky kon alvast niet klagen voor haar zege in Le Samyn.

Afgelopen weekend kwam Flanders Classics behoorlijk onder vuur te liggen over het grote verschil in prijzengeld tussen de mannen en de vrouwen. Davide Ballerini kreeg voor zijn zege in de Omloop 16.000 euro, Anna Van der Breggen slechts 930 euro. “Onze prioriteit ging naar de live uitzending van de Omloop voor vrouwen”, zei Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, daarover. “Daarvoor was ook een bedrag met zes cijfers nodig. Om het prijzengeld bij de vrouwen op een gelijk niveau te trekken met dat voor de mannen is een extra budget van 180.000 euro nodig.” Winst in Le Samyn leverde Lotte Kopecky ook slechts 510 euro op, maar ze kreeg er wel een fors cadeau bij. “Eén elfde van wat de mannelijke laureaat opstrijkt. Maar ook wel… een auto ter waarde van 14.104 euro. Een mooi extraatje.”