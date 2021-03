Emiel Planckaert houdt het wielrennen op zijn 24ste voor bekeken: "Neem afscheid van beste supporters in de wereld"

Emiel Planckaert heeft zijn afscheid aan de wielersport aangekondigd. Planckaert reed enkele jaren bij de opleidingsploeg van Lotto Soudal en deed er ook stage bij het eliteteam. In 2018 kwam het dan toch tot een overstap naar Sport Vlaanderen-Baloise.

Daar koerste Planckaert drie jaar, maar na het coronaseizoen 2020 kreeg hij geen nieuw contract meer. Op Instagram verklaart Planckaert te stoppen met wielrennen, ondanks dat hij nog altijd maar 24 is. Emiel is de broer van Baptiste en Edward Planckaert.

"Na de 16 mooiste jaren van mijn leven moet ik met spijt in mijn hart, ongewild en onverwacht afscheid nemen van de allermooiste sport. De laatste 3 seizoenen werden gevuld met pech, tegenslagen en overmacht. Waardoor ik jammer genoeg geen kans meer aangeboden kreeg om mij te bewijzen in het peloton van 2021", doet Emiel zijn verhaal.

"Ik ben dankbaar voor alle kansen die ik wel kreeg en alle mooie vriendschappen die ik aan mijn passie heb over gehouden. En wil hierbij nog een keer mijn ouders bedanken. Zonder hen had ik nooit zo ver gekomen. Daarnaast neem ik met pijn in het hart afscheid van de beste supporters in de wereld", volgt er ook nog een woord van dank voor zijn fans.

"Die maakten het afzien tijdens de koers toch net dat tikkeltje minder zwaar. Uiteraard weegt het mooie niet op tegenover de drie dierbare vrienden die ik heb moeten afgeven tijdens dit parcours", verwijst Planckaert ook naar de overlijdens die de wielerwereld de voorbije jaren troffen. "Jullie hebben voor altijd een plekje in mijn hart."