Lotto Soudal kiest voor landgenoot als kopman in de Strade Bianche: ook drie andere Belgen van de partij

Lotto Soudal heeft haar selectie bekendgemaakt voor de Strade Bianche. Zo lijkt Tim Wellens te starten als kopman en daarnaast zijn ook nog drie andere landgenoten van de partij voor de Belgische wielerformatie.

Tim Wellens maakte enkele weken geleden nog een goede indruk in de Ster van Bessèges, maar in het Vlaamse openingsweekend had onze landgenoot zelf meer verwacht van zijn prestaties. Toch lijkt hij dit weekend gewoon als kopman te starten in de Strade Bianche.

Naast Wellens zijn er met Frederik Frison, Brent Van Moer en Tosh Van der Sande nog drie andere landgenoten die aan de start van de Italiaanse klassieker verschijnen. Ook Filippo Conca, Andreas Kron en Tomasz Marczyński starten voor Lotto Soudal.