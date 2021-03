Sep Vanmarcke en Adrie van der Poel eenduidig: "Waarom zou je er aan twijfelen dat Wout er zaterdag staat?"

Wout van Aert komt zaterdag als titelverdediger aan de start van de Strade Bianche. Dat was voor hem vorig jaar het begin van een reeks weergaloze prestaties. In 2021 zal de Strade de eerste koers zijn van Van Aert op de weg. Staat hij dan al onmiddellijk paraat?

"Dat deed ie vorig jaar ook in de zomer. Niet aan twijfelen", aldus Sep Vanmarcke in Extra Time Koers. Eenzelfde geluid overigens bij Adrie van der Poel. "Hij is goed uit het crossseizoen gekomen, is gaan trainen. Waarom zou je eraan twijfelen dat hij er zaterdag staat?"

'CONCURRENTIE ONDER INDRUK VAN CIJFERS VAN AERT'

Op Strava stonden alvast geweldige cijfers die Van Aert haalde tijdens de hoogtestage in Tenerife. Geraakt de concurrentie daarvan onder de indruk. "Sommigen waarschijnlijk wel", denkt Vanmarcke. "Ik blijf volledig weg van de cijfers, ik laat mijn hoofd daardoor niet gek maken. Maar er zijn zeker veel renners die er naar kijken en dan denken: ik heb maar zoveel gedaan, ik had meer moeten doen, ik kan dat niet aan..."

Volgens de renner van Israel Start-Up Nation vergelijken verschillende renners hun eigen cijfers steevast met die van hun collega's. "Als je een aantal blokken moet doen, kijk je zelfs binnen uw ploeg: hoeveel kan jij doen?"