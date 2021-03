Wat te denken van moves Van der Poel en Asgreen in Kuurne-Brussel-Kuurne? De Cauwer: "Gek geworden"

De numero van Mathieu van der Poel in Kuurne-Brussel-Kuurne, weliswaar niet afgerond met winst, lokte veel verwondering uit. Hij was overigens niet de enige met een opvallende actie, in de finale kwam er ook eentje van Asgreen. Het was één van de items tijdens 'Extra Time Koers'.

Het was José De Cauwer die de aanval van Van der Poel op de Kanarieberg wilde belichten. "Gek geworden", zo kan de voormalige ploegleider de keuze van Van der Poel om daar te vesnellen enkel omschrijven. "Ik denk: als je die benen hebt, dan moet je winnen. Voor Mathieu is die inspanning misschien net goed, maar dit is zo extreem. Zo sterk eigenlijk, achteraf bekeken. Ik vind het eigenlijk jammer dat je dan niet wint."

Dat had ook wel gekund. "Als Asgreen dat gat niet dichtrijdt voor één of andere concullega, is er ook niets aan de hand", doet De Cauwer de speculatie oplaaien dat Asgreen dat misschien deed voor zijn landgenoot Pedersen, nochtans geen ploegmaat.

© photonews

Ook Adrie van der Poel zag het zonder die actie van Asgreen niet samenkomen. "Hij zorgt er voor dat de kopgroep wordt teruggehaald. Of dat nu in functie is van een landgenoot of niet, dat laat ik in het midden. Hij mag ook zijn eigen koers rijden. Daar heb ik geen moeite mee."

Winst of niet, het blijft wel iets apart wat Van der Poel deed. "We hebben het 'm ook in de BinckBank Tour zien doen, nog straffer. Oké, daar lukt het dan wel. Dit is voor mij iets dat je zelden of nooit ziet. Een renner die zo goed is, van dat kaliber, die daar gaat aanvallen."