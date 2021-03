Wout van Aert gaat in de Strade Bianche ook rekening houden met deze veldrijder: "Deze koers moet hem nog beter liggen dan het openingsweekend"

Eén van de topfavorieten voor de Strade Bianche is uiteraard Wout van Aert. Onze landgenoot van Jumbo-Visma won de klassieker vorig seizoen en wil het kunststukje maar al te graag herhalen.

Uiteraard zijn er nog enkele andere kandidaten voor de overwinning, want er staan heel wat sterke renners aan de start. Zo zijn onder meer ook Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Julian Alaphilippe van de partij.

Toch houdt Wout van Aert ook nog met iemand anders rekening. Tom Pidcock, de Brit die mooie dingen liet zien in het veldrijden en ook een goede indruk maakte in het Vlaamse openingsweekend, is namelijk ook van de partij. "Ik ben benieuwd naar zijn prestatie. Deze koers moet hem nog beter liggen dan het openingsweekend", legde van Aert uit bij Sporza.