Fietsconstructeur geeft opvallend advies aan Alpecin-Fenix na afgebroken stuur Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel kreeg in de GP Le Samyn te maken met een afgebroken stuur in de volle finale. Fietsconstructeur Canyon heeft daarom het advies gegeven aan de wielerploeg om tijdelijk niet meer met het Aeroad-model te fietsen.

Alpecin-Fenix zal in de Strade Bianche meer dan waarschijnlijk met een andere fiets te zien zijn. Fietsconstructeur Canyon heeft namelijk het advies gegeven om voorlopig niet meer het Aeroad-model te gebruiken.

Eén van de redenen is het afgebroken stuur van Mathieu van der Poel in de finale van de GP Le Samyn. "We willen absoluut zeker zijn dat niemand iets kan overkomen en we doen er alles aan om een stuur te voorzien dat voldoet aan alle kwaliteits- en veiligsheidsvereisten", legde Armin Landgraf, de CEO van Canyon, uit en staat te lezen bij Sporza.