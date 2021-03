Wout van Aert houdt zaterdag ook rekening met de klimmers: "Misschien wel het sterkste deelnemersveld van alle eendagskoersen"

Zaterdag staat met de Strade Bianche een zeer mooie klassieker op het programma. De wedstrijd is misschien wel populairder dan ooit, want er staan heel wat straffe renners aan de start.

Dat ziet ook Wout van Aert. Onze landgenoot is één van de topfavorieten voor de overwinning, maar hij moet rekening houden met heel wat andere renners. "Uiteraard kijk ik naar Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe, maar ik zal ook andere renners in de gaten moeten houden. De Strade Bianche beschikt misschien wel over het sterkste deelnemersveld van alle eendagskoersen", legde van Aert uit bij Sporza.

Maar met wie houdt Wout van Aert dan nog rekening? "Er doen ook veel klimmers mee. Met renners als Fuglsang, Pogacar en Bernal moet je ook rekening houden. Het is duidelijk dat de wedstrijd populairder is geworden", aldus de Belgische renner van Jumbo-Visma.