Jumbo-Visma trekt zonder klassementsrenner naar Tirreno, of toch niet? "Met Wout gaan we voor het klassement"

Na de Strade Bianche staan traditioneel de wielerwedstrijden Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico op het programma. Bij Jumbo-Visma willen ze Wout van Aert uitspelen als klassementsman.

De ploeg die aan de start staat van de Strade Bianche, wordt nagenoeg ook de ploeg die de Tirreno-Adriatico zal beslechten voor Jumbo-VIsma. De Nederlandse formatie haalt enkel Affini erbij voor Chris Harper. Het is de keer dat Van Aert de Tirreno-Adiatico zal rijden.

Ondanks zijn debuut in de TIrreno, verwachten ze bij Jumbo-Visma veell van Van Aert want de Belg wordt hun kopman voor het algemene klassement. Met Roglic en Kruijswijk in Parijs-Nice wil Jumbo Van Aert zijn kans laten gaat in Italië.

In de Tirreno krijgen de renners een zeer lastige bergrit van 150 kilometer gepresenteerd met twee cols van buiten categorie. Verder gaan drie etappes over een glooiend parcours, zijn er twee vlakke etappes en wordt er afgesloten met een tijdrit van 10 kilomter. De laatste Belgische winnaar van de Tirreno is Greg Van Avermaet in 2016. Toen werd de bergrit wel geschrapt door de weersomstandigheden.