VOORBESCHOUWING: Van Vleuten voor een 3/3 in Strade Bianche?

Enkele uren voor de mannen beginnen aan hun Strade Bianche, is het de beurt aan de vrouwen om de grindwegen in Toscane te trotseren. Wielerkrant wikt en weegt voor u.

Nederlandse dominantie?

Topfavoriete aan de start is Annemiek van Vleuten. De Nederlandse ex-wereldkampioene won de vorige twee edities van de Strade Bianche en wil voor drie op drie gaan. Vorig jaar kon enkel de Spaanse Mavi Garcia nog in de buurt blijven van Van Vleuten, de rest volgde al op twee minuten. Een jaar eerder kwam Van Vleuten ook al solo over de meet op de Piazza del Campo in Siena.

De grootste tegenstand komt wellicht vanuit het SD Worx-team met wereldkampioene Anna van der Breggen en Chantal van den Broek-Blaak. Zij won vorig jaar de Ronde van Vlaanderen en werd in 2017 al wereldkampioene.

Ook Marianne Vos staat aan de start van de Strade Bianche. Haar ervaring en explosiviteit van het veld kan hier zeker van pas komen, of waarom denkt u dat de mannelijke velddrijders het zo goed doen in de Strade Bianche?

Kopecky

Ook Belgisch kampioene Lotte Kopecky start in de Strade Bianche. Het is de eerste keer dat ze er start, waardoor we haar niet meteen tot de grote favorieten rekenen. Wat wél voor haar pleit is haar uitstekende vorm en winst in de Samyn. Doe daar nog eens een crosswinter bij en misschien kan Kopecky wel verrassen in Siena.

Outsiders

Als er geen Belgische of Nederlandse renster op het hoogste schavotje staat in Siena, kan de winnares verschillende nationaliteiten hebben. Bastianelli en Longo Borhini rijden in hun thuisland en zijn daarom misschien wel extra gemotiveerd. Verder staan ook Katarzyna Niewiadoma, Cecilie Uttrup Ludwig, Amanda Spratt, Leah Thomas en Mavi Garcia aan de start.