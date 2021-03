VOORBESCHOUWING: Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe voor de eerste keer tegenover elkaar dit seizoen

Deze middag is het zo ver. Dan zullen Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe elkaar voor het eerst bekampen dit seizoen. Met de Strade Bianche krijgen ze meteen een zware klassieker voorgeschoteld.

Het peloton krijgt deze middag met de Strade Bianche een zware klassieker voor de kiezen. De afstand valt met 184 kilometer nog mee, maar 63 kilometer daarvan bestaan uit grind- en zandwegen. Een zware opgave dus.

Als we kijken naar de kanshebbers voor de overwinning zijn er drie grote topfavorieten: Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Julian Alaphilippe. Van der Poel en Alaphilippe lieten dit seizoen al indrukwekkende dingen zien, terwijl Wout van Aert zich heeft voorbereid via een stage in Tenerife.

Het is dus niet duidelijk in welke vorm van Aert aan de start zal verschijnen, maar de Belgische renner van Jumbo-Visma was in de vorige editie de sterkste en zal het kunststukje maar al te graag willen herhalen. Hij lijkt dan ook de absolute topfavoriet te zijn voor de zege.

Outsiders

Naast Wout van Aert, Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel zijn er uiteraard nog enkele outsiders voor de overwinning. Zo wordt er ook gekeken naar Tadej Pogacar, Egan Bernal en Egan Bernal. Vooral van de jonge Brit wordt ook heel wat verwacht.

Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met Trek-Segafredo. De 34-jarige Bauke Mollema liet de voorbije weken mooie dingen zien met een ritzege in de Tour des Alpes Maritimes et du Var en woensdag pakte hij nog de overwinning in de Trofeo Laigueglia. Ook Gianluca Brambilla maakte al indruk met een rit-en eindzege in de Tour des Alpes Maritimes et du Var.

ONZE STERREN VOOR DE STRADE BIANCHE

**** Wout van Aert

*** Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe

** Bauke Mollema, Tom Pidcock, Jakob Fuglsang

* Egan Bernal, Gianluca Brambilla, Tim Wellens, Greg Van Avermaet, Tadej Pogacar,