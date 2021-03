Tim Merlier blijft met machtige sprint Cavendish voor en pakt met brio de zege in GP Monseré

Tim Merlier, Mark Cavendish en Timothy Dupont waren in de GP Monseré de meest genoemde kandidaat-winnaars. In die volgorde bereikten ze ook de aankomst in Roeselare. Aan Merlier was niets te doen, hij boekte na Le Samyn zijn tweede overwinning van het jaar.

De Britse vluchter Askey vatte met een beperkte voorsprong de laatste dertig kilometer aan. In de finale vonden er ook verschillende valpartijen plaats, wat ook telkens voor actie zorgde vooraan in het peloton. Met 18 kilometer te gaan had een groepje van zeven renners de oversteek gemaakt tot bij Askey, met De Vylder, Morin, Robeet, Havik, Scott, De Vries en Hole. Het peloton was dus wel niet veraf. Meer dan nog 5 kilometer voorop rijden was de acht leiders niet meer gegund. Op de Gitsberg werden er wel nog pogingen verwacht. Eén man waagde zich eraan: Amaury Capiot. Die ging er op de grote versnelling in zijn eentje vandoor. Zijn aanval stradde op zo'n 4 kilometer van de streep. MERLIER OP DE VERRASSING EN OP DE MACHT Het werd een ongecontroleerde sprint, waarbij het zoals vaak vechten was voor de juiste positie. Merlier ging langs de rechterkant van de baan verrassend vroeg aan. Daar zat zo veel kracht op dat hij meteen enkele lengten had en de rest hem niet meer te pakken zou krijgen. Merlier spurtte met overmacht naar winst. Cavendish werd tweede, Dupont derde.