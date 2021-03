Adrie van der Poel vindt overwinning van Mathieu in Strade de mooiste: "Dat maakt het voor mij wel echt bijzonder"

Adrie van der Poel heeft al vaak mogen meemaken van op de eerste rij dat zoon Mathieu met iets spectaculairs op de proppen komt. Ondertussen heeft die laatste op de weg toch al een aantal hele mooie overwinningen geboekt. Waar plaatst Adrie die in de Strade? Helemaal bovenaan, zo blijkt.

In HLN maakt Adrie van der Poel zijn top drie op van mooiste overwinningen op de weg van Mathieu. Op nummer 1: de Strade Bianche 2021. "Omdat deze wedstrijd zo prachtig was. Mathieu zat daar met Tourwinnaars Pogacar en Bernal. Met de wereldkampioen, Alaphilippe. Met Wout, natuurlijk. Dat maakt het voor mij wel echt bijzonder, dat deelnemersveld."

Op 2: de Ronde van Vlaanderen 2020. "Zo'n sprint tegen zijn grote concurrent Van Aert, mooier is er bijna niet. Maar toch maar op plek twee. Ook omdat Alaphilippe toen tegen die motor reed en daardoor kansloos was voor de zege. Niet dat de overwinning daardoor heel veel minder glans krijgt, maar in de Strade waren alle topfavorieten er in de finale."

© photonews

Om dan de top drie af te sluiten met de Amstel Gold Race van 2019. "Die overwinning heeft ook weer zijn eigen verhaal. Uit verslagen positie toch nog winnen. Dat was een geweldige dag. Ik ben benieuwd of hij dit jaar ook de Amstel weer gaat rijden."