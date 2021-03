Alpecin-Fenix maakt indrukwekkende waarden bekend van Mathieu van der Poel in de Strade Bianche: 20 seconden in Siena aan 1004 watt

Mathieu van der Poel was duidelijk de sterkste in de Strade Bianche zaterdag. De Nederlander reed vlot weg van wereldkampioen Julian Alaphilippe en Egan Bernal op de slotklim in Siena. Nu heeft zijn ploeg Alpecin-Fenix de indrukwekkende waarden van Mathieu van der Poel bekendgemaakt.

Zo is op de twitterpagina van de wielerformatie te lezen dat van der Poel op de slotklim in Siena 20 seconden aan 1004 watt heeft gereden. Op sector Le Tolfe reed de Nederlander dan weer een minuut aan 738 watt. Zijn waarden kan u hieronder terugvinden.

Wasn’t @mathieuvdpoel's #StradeBianche win just impressive? We believe it was! And now we have the numbers to go with it. 🔥 pic.twitter.com/tZoCTqCfHo