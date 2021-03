BORA-hansgrohe maakt selectie bekend voor Tirreno-Adriatico en rekent voor het eerst dit seizoen op Peter Sagan

BORA-hansgrohe rekent in de Tirreno-Adriatico voor het eerst dit seizoen op Peter Sagan. De 31-jarige Slowaak lijkt ook meteen als kopman te zullen starten, maar het is afwachten hoe ver hij staat, aangezien zijn eerste wedstrijd is dit seizoen.

Bij de wielerformatie rekenen ze ook nog op enkele andere sterke renners, want zo zijn onder meer ook Patrick Konrad, Maciej Bodnar en Daniel Oss geselecteerd. Daarnaast verschijnen ook Marcus Burghardt, Giovanni Aleotti en Matteo Fabbro aan de start.

➡️ On to the next race! Welcome back @petosagan 💥



Tirreno-Adriatico is waiting for our squad 👇



🇮🇹 Giovanni Aleotti

🇵🇱 Maciej Bodnar

🇩🇪 Marcus Burghardt

🇮🇹 Matteo Fabbro

🇦🇹 Patrick Konrad

🇮🇹 Daniel Oss

🇸🇰 Peter Sagan#TirrenoAdriatico #borahansgrohe #BandOfBrothers pic.twitter.com/LVI3g5lUGX