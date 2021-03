Eén landgenoot mee in de ontsnapping van de dag in Parijs-Nice

Vandaag staat er een zware bergetappe op het programma in Parijs-Nice. De rit is deze ochtend op gang gekomen en er heeft zich een kopgroep gevormd van zes renners. Met Oliver Naesen is er één landgenoot bij.

Met zes beklimmingen van tweede categorie en een slotklim van eerste categorie staat er een zware rit op het programma in Parijs-Nice. Zes renners hebben gekozen om voor het peloton uit te rijden vandaag en er is één landgenoot bij. Zo zit Oliver Naesen in de kopgroep. Met Anthony Perez, Fabien Doubey en Julien Bernard zijn er ook drie Franse renners van de partij en de kopgroep wordt verder aangevuld met de Spanjaard José Joaquín Rojas en de Nederlander Oscar Riesebeek.