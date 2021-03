Jelle Wallays zegt hoe fors hij moest inleveren: "Ik ben geen van Aert he"

Nadat hij bij Lotto-Soudal buiten spel werd gezet, had Wallays het heel moeilijk. Gelukkig kwam Cofidis er nog, maar de voorwaarden zijn pover te noemen.

Wallays zat op het randje van een depressie. “Maar ik wist wat de oorzaak was: ik had geen contract”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. “Ik wist dat koersen het liefste was wat ik deed, maar ik zag geen uitweg. Omdat Lotto-Soudal mij letterlijk buitenspel zette, kon ik mij ook niet tonen aan andere ploegen.” Er kwam uiteindelijk een oplossing bij Cofidis. “De avond nadat ik getekend had, heb ik nog eens goed geblèt en vanaf dan was het vooruitkijken.”

Laat tekenen bij Cofidis, dat zal geen jackpot geweest zijn. “Ik denk dat er vorig jaar niemand een dik contract heeft getekend. Voor renners zoals ik – ik ben zeker geen van Aert – was 2020 een erg moeilijk jaar. Het was water bij de wijn doen. Ik wou echter zekerheid hebben dat ik nog een ploeg vond. Bij Cofidis kon ik het snelst zekerheid krijgen.”

En de inspanning die hij moest leveren was groot. “Als je alles uitrekent zo’n veertig procent. Dat is even slikken als je een huis moet afbetalen, maar het belangrijkste is dat ik weer in het peloton zit en gelukkig ben.”