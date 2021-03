Het onderonsje tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel: "Klein gesprek over de koers en het leven"

In de Strade Bianche zaten ze ook al eens in elkaars wiel. Toen was er voor Van Aert en Van der Poel geen tijd om te praten, het was voluit koersen voor de overwinning. Tijdens de tweede rit in Tirreno-Adriatico was die tijd er wel.

Het was een opvallend beeld, op iets meer dan 100 kilometer van de aankomst. In het midden van het peloton reden Wout van Aert en Mathieu van der Poel zij aan zij. Er was op dat ogenblik wel de gelegenheid om eens even bij te praten, want hun sportieve focus donderdag lag puur op de finish zelf. FELICITATIES De twee grote concurrenten sloegen dus een babbeltje. Wout van Aert deed dat met reeds een ritzege op zak. "Mathieu heeft mij gewoon gefeliciteerd met mijn overwinning", vertelde Van Aert na afloop van de etappe aan VTM Nieuws. Over de inhoud van hun babbel loste Van Aert voorts weinig. "We hadden een klein gesprek over de koers en over het leven", lachte Van Aert.