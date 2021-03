Naesen stak unieke 'ontsnapping der Belgen' in gang en krijgt er prijsje voor: "Ik hou van 'surprise attacks'"

Het was vanuit Belgisch oogpunt hét verhaal van de dag. Oliver Naesen plaatste ineens met iets meer dan zeventig kilometer van de boeg een versnelling. In een etappe waarin werkelijk nog niets gebeurd was. Wie reageerde er? Tien Belgen. En weg waren ze.

Het was al een hele dag slenteren in het peloton. Tijd genoeg dus voor ondernemende renners om te overleggen. Zo ontstaan dus aparte plannetjes in de koers. Het was kandidaten ronselen, zien van welke teams het mocht. En zo reden er plots elf Belgen voorop in de vijfde etappe van Parijs-Nice.

Oliver Naesen was de aanstoker. Een paar koppeltjes waren er te bespeuren in de kopgroep: Gilbert - De Gendt, Lampaert - Declercq, Theuns - Stuyven, De Bondt - Vervaeke. Naesens ploegmaat Dewulf schoof eveneens mee en dan was er nog lonesome cowboy Victor Campenaerts.

VOOR START VAN DE RIT AL GESPROKEN

"Ik hou van 'suprise attacks' in dit soort van etappes, wanneer er niets gebeurt", legt Oliver Naesen uit. "Als je vijftien seconden kan pakken, blijf je soms vooruit tot aan de finish. Er was 's ochtends voor aanvang van de rit al gepraat met sommige renners." De 'ontsnapping der Belgen' bleef uiteindelijk slechts vijf kilometer voorop. Naesen mocht na de rit wel naar het podium, want hij kreeg de prijs van de strijdlust.